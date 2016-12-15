11:20

Онлайн-ритейлер Amazon сообщил о деловых связях с Ираном, несмотря на санкции США в отношении этой страны. Об этом пишет Bloomberg.

Как заявила компания в сообщении для регуляторов, с 2012 по 2016 год она «обрабатывала и выполняла заказы на потребительские товары для лиц и организаций, расположенных за пределами Ирана».

Речь идет о разных товарах – от продукции для животных до программного обеспечения, стоимость доставляемых заказов составляла от $50 и $2400. Ритейлер утверждает, что больше не планирует заниматься доставкой для указанных клиентов.

Такие сделки, уточняет Bloomberg, попадают под действие закона о снижении иранской угрозы и правах человека в Сирии (Threat Reduction and Syria Human Rights Act, ITRA).

За нарушение норм ITRA ритейлеру грозят штрафы. В Amazon сообщили, что известили о сделках Минфин США и Министерство торговли.