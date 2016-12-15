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Общий убыток семи стадионов, которые строят в России к чемпионату мира по футболу 2018 года, с 2018 по 2020 годы составит 2,4 млрд рублей.

Об этом пишет RNS со ссылкой на рабочие материалы для профильных ведомств, которые есть в распоряжении издания.

При пессимистичном сценарии в год проведения турнира убытки превысят 1 млрд рублей, в 2019 году – 900 млн, в 2020 – около 500 млн рублей.

Этот сценарий вероятен, если ни на один из стадионов не придут титульные спонсоры сразу после чемпионата, а доходы от аренды помещений на всех площадках не превысят 300 млн рублей в год.

При базовом сценарии к 2020 году убытки от спортивных арен снизятся до 130 млн рублей, на окупаемость стадионы выйдут к 2022 году. Оптимистичный сценарий предполагает, что в 2019 году совокупная прибыль площадок составит 300 млн рублей, годом позднее – 150 млн рублей.

ЧМ-2018 пройдет в 11 российских городах на 12 стадионах, в том числе на «Зенит-арене» в Санкт-Петербурге. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в конце декабря объявил, что стадион разрешили ввести в эксплуатацию.

Позднее вице-премьер по вопросам спорта Виталий Мутко сообщил о необходимости выделить на арену еще 2 млрд рублей. Общая стоимость «Зенит-арены» таким образом превысит 40 млрд рублей.