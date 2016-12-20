15:26

В МВД Эстонии считают «неразумной» ситуацию, когда половина граждан страны внесены в регистр наказаний.

Такое заявление сделал министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт, передает Postimees.

«Туда [в регистр] вносятся, к примеру, такие нарушения, как езда со сломанной лампочкой для освещения номерного знака или пересечение дороги в неположенном месте. Наказание за это непропорционально и неразумно. Иногда больше пользы принесет разговор с человеком», – сказал Анвельт.

Как сказал министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу, правительство подготовило реформу, касающуюся административных правонарушений, которая позволит выписывать меньше штрафов.

В некоторых случаях полиция будет ограничиваться устными предупреждениями без занесения в регистр, кроме того, планируется выписывать меньше штрафов несовершеннолетним.