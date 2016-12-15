17:42

Власти австрийского Браунау-на-Инне расследуют сообщения о двойнике Адольфа Гитлера, который несколько раз появлялся в общественных местах. Об этом сообщает Reuters.

Как передает агентство, по описанию у разыскиваемого человека «характерные усы, прическа и одежда».

По сообщениям местных жителей, ему от 25 до 30 лет, последний раз его видели в книжном магазине, где он искал книги о Второй мировой. Также сообщается, что в местном баре этот человек представился как «Харальд Гитлер».

Браунау-на-Инне – родной город Адольфа Гитлера. Местные власти планировали снести дом, где родился нацистский диктатор, чтобы не допустить появления в городе места, которое бы почитали неонацисты, но затем передумали.