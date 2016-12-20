21:20

В Турции арестован предполагаемый исполнитель теракта в стамбульском ночном клубе Reina, передает агентство «Анадолу».

Гражданина Узбекистана Абдулкадира Машарипова обвиняют в участии в деятельности террористической группы, попытке свержения конституционного строя, убийствах и незаконном владении оружием.

Машарипов был задержан по подозрению в совершении теракта в середине января. Сообщалось, что вместе с ним полиция задержала жену и 4-летнего сына нападавшего.

Первого января 2017 года в стамбульском клубе Reina, где находились около 600 человек, началась стрельба. Были убиты 39 и ранены более 60 человек, среди погибших есть россиянка. После атаки нападавшему удалось скрыться.

Ответственность за теракт взяло ИГИЛ.