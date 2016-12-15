23:15

Сайт министерства здравоохранения подвергся «самой масштабной за последние годы» хакерской атаке, пишет агентство «РИА Новости» со ссылкой на сообщение директора департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства Олега Салагая.

«Информационные ресурсы министерства подверглись массированной хакерской DDoS-атаке, которая в пиковом режиме достигала 4 миллионов запросов в минуту», – рассказал Салагай.

В ведомстве отмечают, что из-за атаки был временно отключен официальный сайт ведомства, однако никаких последствий кибератака не имела.

Персональные данные или данные, составляющие врачебную тайну, не были затронуты атакой, подчеркнул Салагай. Он объяснил, что они находятся в «защищенной части сети, не связанной с интернетом».

После атаки все информационные ресурсы ведомства были дополнительно протестированы. Сайт работает в штатном режиме.