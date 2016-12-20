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КНДР произвела запуск баллистической ракеты, передает агентство Yonhap со ссылкой на военное руководство Южной Кореи.

Объект был запущен из района в западной части Северной Кореи в направлении Японского моря у восточного побережья Корейского полуострова в 07.55 по местному времени (01.55 мск). Ракета пролетела около 500 километров, сообщает Reuters.

Тип и характеристики ракеты неизвестны.

Пентагон подтвердил, что США зафиксировали запуск северокорейской ракеты.

Ранее в МИД КНДР сообщили о готовности осуществить запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

В декабре 2016 года южнокорейские эксперты заявляли, что создать ракету, способную достичь территории США, КНДР сможет к 2020 году.

Северная Корея находится под санкциями ООН из-за своей ядерной программы. В ноябре 2016 года Совбез в ответ на пятые ядерные испытания ввел против КНДР новые санкции.