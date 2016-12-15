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В Туркменистане 12 февраля проходят выборы президента страны. Как сообщает «Интерфакс», избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени (5:00 мск).

На главный пост в стране претендуют девять кандидатов – это наибольшее число претендентов за всю историю выборов в Туркмении.

Действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов выдвинут правящей Демократической партией. Еще двое кандидатов выдвинуты от Партии промышленников и предпринимателей и Аграрной партии, шестеро – от инициативных групп граждан.

Мониторинг голосования на 2548 участках осуществляют 3223 туркменских и 151 международный наблюдатель. Голосование продолжится до 20:00 по местному времени (17:00 мск).

Предыдущие выборы в Туркменистане прошли в 2012 году. На них проголосовали 96,28% избирателей. Гурбангулы Бердымухамедов опередил шестерых конкурентов и получил 97,14% голосов.