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Подъем истребителей МиГ-29К и Су-33, затонувших в Средиземном море после неудачных вылетов с авианосца «Адмирал Кузнецо» признан нецелесоообразным. Об этом сообщает RNS со ссылкой на источники в Минобороны и авиапроме.

«После падения палубных истребителей вблизи берегов Сирии рассматривалась возможность их подъема со дна. Однако после оценки всех факторов эта операция признана нецелесообразной», – заявил один из источников.

По словам другого источника, на борту самолетов есть секретное оборудование, однако при катапультировании оно должно самоуничтожаться. В любом случае, заявил собеседник агентства, электроника после пребывания в море приходит в негодность.

«Есть большие сомнения, чтобы эта аппаратура представляла интерес для специалистов других стран, и кто-то бы захотел завладеть какими-то секретами, организовав экспедицию по поиску и подъему самолетов», – сказал источник.

Российский авианосец «Адмирал Кузнецов» находился у берегов Сирии с ноября 2015 года и покинул Средиземное море в январе. За это время с его борты бали совершены 420 боевых вылетов и 750 вылетов для выполнения технических задач.

Истребитель МиГ-29К был потерян 15 ноября, не долетев до полосы из-за технической неисправности. Су-33 упал в воду 5 декабря, выкатившись за пределы палубы. Летчики в обоих случаях катапультировались.