13:46

В США перед матчем Кубка Федерации между сборной этой страны и немецкой командой по ошибке включили немецкий гимн, использовавшийся во времена Третьего Рейха. Об этом сообщает Reuters.

Немецкие спортсмены и болельщики при этом пели гимн с правильными словами. Позже федерация тенниса США принесла извинения за ошибку.

В первой игре, состоявшейся в рамках матча американка Элисон Риске в двух сетах обыграла немку Андреа Петкович. Оставшиеся поединки пройдут вечером 12 февраля.

Сейчас официальным гимном Германии является третья строфа «Песни немцев», которая была написана в середине XIX века. Само произведение в том или ином виде было гимном страны со времен Веймарской республики.

В Третьем рейхе исполнялась только первая строфа гимна, начинавшаяся со слов «Deutschland uber alles» («Германия превыше всего»), после которой шла «Песня Хорста Весселя» – гимн НСДАП. После падения фашистского режима первая строфа «Песни немцев» была запрещена в Германии.