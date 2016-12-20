14:26

В Санкт-Петербурге около Исаакиевского собора прошла акция против его передачи Русской православной церкви. Об этом сообщает «Фонтанка».

Мероприятие проходит в форме встречи депутатов с избирателями. Полиция не вмешивается в происходящее.

В ходе акции ее участники взялись за руки и образовали сплошное кольцо вокруг собора. Корреспондент «Фонтанки» оценил число собравшихся в тысячу человек.

Ранее на этом же месте прошел крестный ход, который провели сторонники передачи храма РПЦ. По данным полиции, в нем приняли участие полторы тысячи человек, по оценке «Фонтанки» – 500 человек.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ 10 января. Позднее в городской администрации уточнили, что собственником здания останется город; в свою очередь, в РПЦ пообещали отменить входную плату в собор, а также сообщили, что в нем будут проводиться «искусствоведческие и множество исторических» экскурсий, но не «атеистические».

Василеостровский районный суд 27 января отказался рассматривать иск о законности передачи. В тексте определения суда говорится, что распоряжение властей Петербурга по поводу собора не является решением для его передачи церкви, а представляет собой лишь план подготовки.