17:29

Новым президентом Германии избран бывший глава МИД страны 61-летний Франк-Вальтер Штайнмайер. Об этом сообщает Reuters.

Штайнмайер набрал необходимое большинство голосов уже в первом туре голосования, которое проводится Федеральным собранием Германии: в его поддержку высказались 931 парламентарий при 103 воздержавшихся.

Инаугурация президента ФРГ состоится 19 марта. На этом посту Штайнмайер заменит занимающего должность с 2012 года Йоахима Гаука.

Президент РФ Владимир Путин сразу после избрания Штайнмайера направил ему поздравительную телеграму и пригласил посетить Россию.

Президент Германии исполняет, в основном, представительские функции и является лишь формальным исполнителем решений, принятых канцлером и парламентом. Он подписывает федеральные законы, выдвигает на рассмотрение парламента кандидатуру канцлера, а также утверждает в должности судей и министров по прдеставлению главы правительства.