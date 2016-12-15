18:43

Правительственная комиссия одобрила законопроект, который запрещает банкам переводить деньги в адрес казино и букмекеров, официально не лицензированных в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве.

Открытое обсуждение законопроекта на заседании правительства намечено на 16 февраля.

Законопроект предусматривает создание списка организаций, которое будет вести Налоговая служба. Банкам будет запрещено переводить деньги резидентов РФ на счета этих организаций.

Документ был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина, данному летом 2015 года. ЦБ и Минэкономразвития первоначально дали отрицательный отзыв на законопроект.

В России онлайн-казино запрещены с 2006 года. С 2014 года Роскомнадзор регулярно блокирует казино и сайты иностранных букмекерских контор.