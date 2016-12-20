22:53

Американский джазовый певец и музыкант Эл Джерро (Элвин Лопес Джерро) умер в возрасте 76 лет, говорится на его странице в фейсбуке.

Как следует из сообщения, певец умер в больнице в кругу семьи и друзей.

Причины смерти не уточняются. По данным TMZ, у музыканта были проблемы с дыханием и сердцем.

Эл Джерро – семикратный лауреат «Грэмми», получавший премию в трех разных категориях: джаз, ритм-н-блюз и поп-музыка. В 2001 году певец удостоился звезды на «Аллее славы» в Голливуде.

Дебютный альбом музыканта вышел в 1975 году, всего Эл Джерро выпустил 20 альбомов.

https://www.youtube.com/watch?v=vg14HPuXLOU

https://www.youtube.com/watch?v=rdhbmYTu5Gs