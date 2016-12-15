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ВТБ направил в Верховный суд штата Нью-Йорк иск с целью оспорить сделки совладельца «Яшмы» Игоря Мавлянова с недвижимостью и выдать ордер на арест активов Мавлянова и его сына Ильи, узнал «Коммерсантъ», ознакомившийся с материалами дела.

Как пишет газета, в банке считают, что Мавлянов в 2013–2015 годах целенаправленно переводил недвижимость и активы в собственность других членов семьи и знакомых. Так, в 2013 году он передал двум компаниям Мавлянова-младшего дом в Калифорнии и Беверли-Хиллз общей стоимостью более $3 млн, затем Илья по доверенности передал младшему брату родительский дом в Нью-Йорке, а в 2014 году Мавлянов-младший также по доверенности продал апартаменты на Манхэттене некоей семье за $4,15 млн, которая, по данным ВТБ, фактически проживает в Турине, а в апартаментах продолжают жить Мавляновы.

По данным Госбанка, в 2015 году совладелец «Яшмы» перевел в собственность жены две квартиры в Москве, два коттеджа в Барвихе, а также два участка и дом в Подмосковье, добавляет «Коммерсантъ».

Это часть «спланированной схемы», и передача прав собственности должна быть аннулирована, заявляют в ВТБ.

Мавлянов обвинения отрицает и считает иск ВТБ «личной войной». По его словам, в 2013 году он начал продавать свою недвижимость в США, так как решил развестись с женой, отказаться от грин-карты и вернуться в Россию, пишет издание.

Как заявил газете управляющий партнер Westside Advisors Сергей Водолагин, арест может быть наложен, если банк докажет, что перевод активов на сына произошел уже после возникновения риска утратить это имущество. В случае передачи объектов после взятия кредита и личного поручительства могут возникнуть подозрения, что совладелец «Яшмы» изначально не планировал возвращать полученную сумму, что может означать мошенничество, добавляет Водолагин.

«Яшма» открыла кредитные линии в ВТБ в 2013 году на 1,07 млрд и 930 млн рублей, причем Мавлянов выступал поручителем. После дефолта по займам в 2015 году ВТБ через суд потребовал погашения долга по договору поручительства.

В декабре 2016 года СК заподозрил «Яшму» в уклонении от налогов на сумму 7 млрд рублей, 25 января 2017 года арбитражный суд Москвы, признал компанию банкротом.

Позже суд арбитражный суд Воронежской также признал банкротом самого Мавлянова.