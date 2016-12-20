01:02

Мюзикл «Ла-Ла Лэнд» режиссера Дэмьена Шазелла получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший фильм», пишет Reuters.

Лента, кроме того, удостоилась премии за лучшую музыку. Шазеллу также была вручена награда за лучшую режиссерскую работу.

Сыгравшая главную героиню актриса Эмма Стоун победила в номинации «Лучшая женская роль», приз за лучшую мужскую роль получил актер Кейси Аффлек («Манчестер у моря»).

Драма «Я, Дэниел Блэйк» была признана лучшим британским фильмом.

В начале февраля «Ла-Ла Лэнд» удостоился главной награды Гильдии режиссеров США. Лента также получила 14 номинаций на «Оскар.

В январе мюзикл установил рекорд “Золотого глобуса” по количеству побед, став лауреатом в семи номинациях из семи возможных.