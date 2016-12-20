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Президент Группы Компаний ПИК Сергей Гордеев в ближайший месяц станет собственником ТЦ Columbus на юге Москвы, пишет РБК со ссылкой на представителей трех консалтинговых компаний и топ-менеджера инвестиционной компании.

По информации издания, структуры Гордеева заплатят за актив $100 млн из-за долговых обязательств собственников, причем полтора года назад владельцы просили $700 млн.

ТЦ Columbus был построен в 2015 году, им владеет ООО «МИРС», 100% которого принадлежит офшору Folderino Services Limited. Бенефициары «МИРС» – бывший депутат Госдумы Ильдар Самиев и владелец ТЦ «Армада» Соломон Манаширов, рассказывает РБК.

Кредит на постройку Columbus в размере $350 млн в 2013 году выдал Газпромбанк, в 2015 торговым центром интересовались один из фондов Morgan Stanley и структуры совладельцев ТЦ «Европейский» и гостиницы «Украина» Года Нисанова и Зараха Илиева, но Самиев и Манаширов запросили слишком высокую цену, уточняет издание.

В ноябре 2016 года Пресненский суд Москвы заочно арестовал Манаширова, обвиняя его в уклонении от уплаты 98 млн рублей налогов. Бизнесмен был объявлен в международный розыск.

Тогда же долг перед Газпромбанком выкупил банк «Открытие». «Коммерсантъ» добавляет, что в качестве залога банк получил право денежных требований по договорам аренды трех арендаторов торгового центра – «О'кей», «Спортмастер» и Uniqlo, которые, по информации газеты, платят собственнику Columbus совокупно 18–20 млн рублей ежемесячно.

Как сообщил РБК управляющий партнер Colliers International Станислав Бибик, рыночная цена Columbus сейчас составляет примерно $550 млн.

В октябре стало известно, что ГК ПИК купила строительную компанию «Мортон».

Сергей Гордеев является крупнейшим акционером ГК ПИК с долей 29,9%.