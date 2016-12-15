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Вице-премьер России Ольга Голодец поручила МВД, Роспотребнадзору и Минздраву проверить возможность изменения условий въезда и проживания в стране инфицированных ВИЧ иностранцев, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст распоряжения.

По информации газеты, Голодец также поручила проработать вопрос по оказанию медицинской помощи ВИЧ-инфицированным иностранцам на территории России.

Иностранцы с ВИЧ не могут въезжать в Россию и проживать на территории страны и подлежат депортации. Исключение составляют иностранные граждане, чьи семьи живут в РФ – в 2016 году запрет для них был снят по решению Конституционного суда, напоминает «Коммерсантъ».

Как объяснил изданию член совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере Петр Родионов, вице-премьер предложила проанализировать эффективность существующих ограничений. По его словам, норма о депортации действует с 1995 года, но с тех пор «кардинально изменились подходы к лечению заболевания, изменился прогноз заболевания».

Родионов также отмечает, что попытки уменьшить распространение вируса за счет запретов «зачастую дают обратный эффект». По его мнению, мигранты с положительным ВИЧ-статусом, опасаясь депортации, скрывают диагноз и покупают поддельные справки. В случае же депортации они возвращаются с поддельными документами, вступают в фиктивные браки с гражданином России. Многие нелегально живущие в стране мигранты с ВИЧ не лечатся надлежащим образом, и поэтому «гораздо важнее обеспечить им доступ к медицинской помощи», уточняет Родионов.

Газета добавляет, что пункт о необходимости проработать соответствующий вопрос значился в январском проекте плана мероприятий по реализации стратегии борьбы с распространением ВИЧ в РФ, который был направлен в правительство, но по настоянию МВД и Минэкономики пункт убрали, так как, по мнению ведомств, снятие ограничений приведет к снижению уровня нацбезопасности в сфере защиты здоровья населения.

Ранее стало известно об отказе Минфина выделять 70 млрд рублей на борьбу с ВИЧ.

В ноябре 2016 года Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщала о критическом уровне распространения ВИЧ в 10 регионах страны.

В сентябре число ВИЧ-инфицированных россиян превысило миллион человек. Позже РБК писало о планах правительства увеличить расходы на борьбу с вирусом до 52,9 млрд рублей к 2020 году.