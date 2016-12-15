05:38

Британский музыкант Дэвид Боуи посмертно получил 4 премии «Грэмми» в ходе 59-й церемонии вручения наград. Список победителей опубликован на официальном сайте.

Последний альбом Боуи «Blackstar», вышедший за несколько дней до его смерти, победил в номинациях «лучший альтернативный альбом» и «лучший инжиниринг неклассического альбома».

Сам музыкант стал первым в номинации «лучший рок-исполнитель», а одноименная песня с альбома – в номинации «лучшая рок-композиция».

https://www.youtube.com/watch?v=kszLwBaC4Sw

Работавший над обложкой «Blackstar» дизайнер Джонатан Барнбрук получил награду за лучшее визуальное оформление альбома.

Лучшим вокальным поп-альбомом стал «25» певицы Адель. Ее композиция «Hello» была признана песней года.

Певица Бейонсе победила в категории «лучшее музыкальное видео» за клип к песне «Formation».

Дэвид Боуи скончался 10 января 2016 года в возрасте 69 лет от рака легких.