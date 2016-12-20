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На официальные мероприятия, посвященные 100-летию революции 1917 года, в России потратят около 50 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о проектах, которыми занимаются фонд «История Отечества» (его возглавляет экс-спикер Госдумы Сергей Нарышкин), российский Фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и общество «Знание». Деньги распределят среди победителей конкурсов, которые проводят эти фонды.

Кроме того, Институт социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) потратит 300 тысяч рублей на тираж двух изданий: «Сто лет революции: 1917–2017. От стихии к управляемому хаосу» и «Идеальный шторм: технология разрушения государства».

Официальные мероприятия, пишет газета, начались на прошлой неделе, некоторые проекты реализуются с 2016 года.

Своя программа есть у КПРФ. Партия создала комитет празднования юбилея революции, куда вошли главный редактор «Советской России» Валентин Чикин, главный редактор газеты «Правда» Борис Комоцкий, писатели Захар Прилепин и Сергей Шаргунов, депутаты, возглавил комитет лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

В конце 2016 года в редакции газета «Правда» открылась серия круглых столов, отмечает «Коммерсантъ». В годовщину революции, 7 ноября, как говорят в КПРФ, по всей России пройдут «торжественные заседания и вечера, праздничные демонстрации и митинги».

Никто из организаторов мероприятий пока не обозначил цели, которой должно способствовать празднование 100-летия революции, подытоживает «Коммерсантъ».