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В Миссури на берегу одноименной реки нашли тело местного жителя, который называл себя «имперским мастером» местной ячейки Ку-клукс-клана (ККК), пишет The Washington Post (WP).

Как сказали в полиции, семья Фрэнка Анконы заявила о его исчезновении 10 февраля. Власти считают обстоятельства его смерти подозрительными, добавляет Fox News, точную причину смерти Анконы назовут после вскрытия.

По данным Fox, в рамках расследования под стражу взят один человек. Как уточняет WP, по словам жены Анконы, перед пропажей он говорил ей, что начальник вызвал его на работу, попросив заняться доставкой запчастей по всему штату. Работодатель Анконы отрицает, что просил его сделать это.

WP уточняет, что местные власти не связывали Анкону с ККК. Как напоминает газета, ячейка организации, которую он возглавлял, в 2014 году распространяла листовки с угрозами в адрес участников акций протеста из-за убийства чернокожего подростка в Фергюсоне.