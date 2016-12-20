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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов переизбран на свой пост, сообщает Reuters.

По данным ЦИК страны, которые приводит агентство, он набрал 97,69% голосов, выборы состоялись 12 февраля. Это будет третий срок Бердымухамедова на посту главы государства.

Кроме Бердымухамедова в выборах участвовали еще восемь кандидатов, это самое большое число претендентов за всю историю выборов в Туркмении.

Прошлые выборы, по итогам которых Бердымухамедов получил 97,14% голосов, прошли в 2012 году. Тогда у президента Туркмении было шесть соперников.