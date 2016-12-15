Условия задачи: есть Первый канал, важнейшее силовое министерство российской пропаганды, и лично Константин Эрнст, его возглавляющий; есть писатель Саша Соколов, похваленный Набоковым, прославившийся на Западе в семидесятые и, в отличие от большинства литературных современников, лишенный всего советского, что может быть в писателе и в человеке, и до сих пор вообще никак не проявивший себя в роли фигуры, способной провоцировать политические споры; есть большое интервью писателя Соколова ТАСС, в котором он одобряет присоединение Крыма к России, а также тепло отзывается о Дональде Трампе и о группе «Любэ»; есть фильм о Соколове на Первом канале и предпоказ того же фильма в кинотеатре «Пионер», на котором интересующаяся Соколовым интеллигенция, преимущественно либеральная, встретилась с Константином Эрнстом и ничего ему не сказала по поводу пропагандистских безобразий в эфире его канала.

Для таких ситуаций, когда они случаются в личной жизни, в социальных сетях существует статус «все сложно». В общественной жизни все еще сложнее, и такой скандальной славы писатель Соколов не знал ни в семидесятые, когда начал печататься на Западе, ни в перестройку, когда его стали переиздавать в СССР. Чтобы прогреметь по-настоящему, надо, чтобы были соблюдены все условия задачи, то есть не только Набоков и издательство «Ардис», но и Эрнст, и ТАСС, и интеллигенция из фейсбука.