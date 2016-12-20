10:02

Губернатор Новгородской области Сергей Митин объявил о досрочном сложении полномочий, сообщает «Интерфакс».

Он также принял решение не участвовать в губернаторских выборах, которые пройдут в регионе в 2017 году.

По словам Митина, он уходит с должности по собственному желанию. Глава области добавил, что уже попросил президента России о новом месте работы.

Как напоминает «Интерфакс», Митин занимал должность новгородского губернатора с 2007 года. Сообщалось, что новым губернатором Новгородской области может стать генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин, пишет ТАСС.

О скорой отставке Митина, а также глав еще нескольких регионов в начале февраля писали «Ведомости». Позднее со своих постов ушли губернатор Пермского края Виктор Басаргин и глава Бурятии Вячеслав Наговицын.