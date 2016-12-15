10:27

Концерн «Калашников» направил партию ружей «Сайга-12С» Национальному управлению по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Индонезии.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу концерна. Как отметили в «Калашникове», ружье «хорошо зарекомендовало себя на рынке стрелкового оружия».

«Эта поставка является стратегически важной для расширения реализации продукции гражданского назначения на экспорт, а также для укрепления сотрудничества за рубежом», – сообщили в пресс-службе концерна.

«Сайга-12С» оборудована прицелами по типу автомата Калашникова, также есть возможность установить на ружье другие прицельные приспособления.