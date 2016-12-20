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Налоговую систему в России в течение трех лет нужно настроить так, чтобы с 2019 года не трогать ее не менее шести лет. Об этом в интервью «Газете.ru» рассказал глава Минфина Антон Силуанов.

«Минфин не предполагает каких-либо радикальных изменений существующей налоговой системы. Она вполне работоспособна и не нуждается в существенных содержательных изменениях», – подчеркнул министр.

По словам Силуанова, власти не собираются увеличивать налоговую нагрузку, однако в условиях сокращения нефтегазовых и несырьевых доходов бюджета не получится «обсуждать вопрос о значимом снижении налоговой нагрузки».

«Но мы прекрасно понимаем, что нужно поддержать наших предпринимателей, создать для них нормальную бизнес-среду, не хуже, чем в других странах. Ведь мы говорим об обеспечении темпов роста экономики не ниже мировых. Поэтому будем проводить переструктурирование налогов, без увеличения налоговой нагрузки. Нагрузка не изменится, может, даже где-то и сократиться, для тех, кто сегодня работает “в белую”», – отметил он.

Силуанов добавил, что государству придется отказаться от неэффективных мер поддержки, а также оптимизировать регулирование в сфере работы малого и среднего бизнеса. «Будем упрощать налоговое администрирование, сокращать налоговую и статистическую отчетность и систематизировать различные платежи в казну», – сказал он.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2016 года в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию поручил правительству в 2017 году проработать все предложения по «настройке» налоговой системы, чтобы поправки в законодательство начали действовать с начала 2019 года. До этого в сентябре сообщалось, что глава государства решил не повышать налоги до 2019 года. Тогда же Силуанов говорил, что Минфин не планирует увеличивать налоговую нагрузку в 2017–2019 годах.