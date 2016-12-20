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Новым главой Карелии вместо Александра Худилайнена, отставка которого может состояться уже на этой неделе, скорее всего, будет назначен директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Артур Парфенчиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.

«Отставка Худилайнена будет уже на этой неделе, на его место будет назначен Парфенчиков, практически нет сомнений», – заявил собеседник агентства.

Ранее 13 февраля о своей отставке объявил губернатор Новогородской области Сергей Митин. По словам главы региона, он уходит с должности по собственному желанию и уже попросил у президента Владимира Путина о новом месте работы.

5 февраля газета «Ведомости» сообщила о скорой отставке ряда губернаторов. В частности, издание упомянуло глав Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей, Пермского края, а также Карелии и Бурятии.

На следующий день о своей отставке объявил губернатор Пермского края Виктор Басаргин. 10 февраля стало известно, что он возглавит Федеральную службу по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор).

7 февраля в отставку ушел глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Исполняющим обязанности главы республики стал заместитель министра транспорта Алексей Цыденов.