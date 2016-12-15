В чем – в сухом остатке – проблема следствия и суда по делу об убийстве Немцова? Она не в том, что не установлена фамилия организатора. Представьте себе весь ландшафт. Не может же быть так, чтобы Анатолию Чубайсу и Сергею Кириенко было безразлично это расследование. Они были «больше, чем друзья» с Немцовым. Да и много других людей на площадке, которые только начинали свою политическую жизнь в то время, когда Немцов был уже вице-премьером. Например, глава администрации президента и затем мэр Москвы Собянин в то время был сенатором от ХМАО. Или, скажем, директор ФСБ Бортников.

И вот все эти люди «класса А», в разные годы отвечавшие за самые важные вещи государства, не могут не интересоваться вопросом: как именно принималось решение об убийстве? Каков был «формат» этого решения, его процедура. Потому что именно это существенно не только для товарищей Немцова в последний период его жизни, для активистов оппозиции, а имеет отношение ко всему обществу и государству.

И именно на этот вопрос должно было ответить следствие, доложить президенту, а затем и сделать это достоянием общества. Почему? Потому что формат решения об убийстве бывшего губернатора и вице-премьера – это вопрос национальной безопасности.