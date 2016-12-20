В конце 2016 года социальная сеть Facebook объявила, что начинает сотрудничество с командами независимых фактчекеров из разных стран, чтобы помочь пользователям отделять фальшивые новости от настоящих. В феврале о своем участии в проекте рассказали французские журналисты: в апреле 2017 года во Франции будут избирать президента, и многие опасаются, что информационные вбросы помогут прийти к власти ультраправым. Английский финансовый журналист Тим Харфорд, автор книги «Экономист под прикрытием», посвятил этим страхам и поискам решения свою лекцию в Оксфордском университете – Republic приводит ее сокращенную версию.

Нам лгут

Если кто-то из вас был в Нью-Йорке, то должен помнить здание на углу Центрального парка и Пятой Авеню – Отель Плаза. Место исторических встреч и событий: там выступала Леди Гага, там министры экономики подписывали тайные соглашения о курсе валют в 1980-е. Но я вам расскажу об одной конкретной встрече, которая произошла там в 1953 году, за 10 дней до Рождества.

Президенты четырех крупнейших табачных фирм в США встретились там с Джоном Хиллом – гуру пиара, руководившим агентством «Хилл & Ноултон». Это было экстренное совещание. Его повестка – оказывается, курение вызывает рак. Вообще-то это с убедительностью доказали немецкие ученые еще в 1930 годах, но после войны ссылаться на них было не комильфо. Потом в Англии Ричард Долл и Остен Брэдфорд Хилл доказали связь между курением и раком легких. И наконец, в США Эвартс Грэхем и Эрнест Вайндер опытным путем установили, что никотин вызывает рак.

Но проблемой для табачных лобби это стало, лишь когда Readers Digest, самый читаемый журнал планеты, опубликовал статью Cancer by the Carton. И вот тогда табачные компании забеспокоились, потому что всем стало ясно: их единственный продукт вызывает не только зависимость, но и рак. Смертельный товар. Американский обозреватель Алистер Кук тогда писал, что окончено дело, начатое сэром Уолтером Рали, который привез в Европу табак.

Но Джон Хилл был хитрее, и его план сработал. Десятилетиями табачные компании продолжали продавать сигареты, отражать судебные разбирательства, противостоять законодательному регулированию. И даже влиять на восприятие покупателей, которые не слишком беспокоились по поводу вреда от курения. И это несмотря на абсолютно железные научные доказательства и неоспоримые факты. В доказательства не верили, неоспоримые факты оспаривали. Как так получилось? Сегодня мы знаем часть правды из внутренних документов табачных компаний, которые стали доступны в 90-е годы. В одном из документов от 1969 года была такая строчка: «наш продукт – сомнение». Делайте сигареты и сейте сомнения в фактах, доказательствах, исследованиях.

Наш ответ: фактчекинг

Спустя 63 года после той знаменательной встречи в отеле Плаза Facebook решила встать на борьбу с фальшивыми новостями. Как она собралась с ними бороться? Фальшивые новости можно будет пометить специальным флажком, и тогда они попадут к специально обученным людям, фактчекерам. Они проверят факты и скажут: это не совсем похоже на правду. И тогда Facebook оповестит вас: «независимые фактчекеры считают, что это фальшивая новость, вы можете пройти по ссылке и проверить их независимый фактчекинг». И может даже, такие новости будут фильтроваться алгоритмами, чтобы реже попадать в ленты пользователей.