12:22

Четвертый президентский срок Владимира Путина отвечает интересам российского бизнеса. Такое заявление сделал председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью телеканалу НТВ.

«Безусловно, бизнес заинтересован в том, чтобы Владимир Путин пошел на новый срок. Во-первых, потому что его политическая и экономическая программы понятны. Другое дело, что не все удается быстро довести до реализации. Но поскольку он заинтересован в том, чтобы эта реализация была, новых лозунгов мы не только не ждем, но и не хотели бы, чтобы менялась политика, ориентированная, например, на развитие экономических свобод в стране. Мы хотели бы, чтобы она была полностью реализована», – сказал он.

Глава РСПП также заявил, что российский бизнес заинтересован в том, чтобы предвыборная президентская кампания началась как можно раньше.

«Вообще-то можно было бы и до каникул летних определиться и с президентством Владимира Путина (а я уверен, что у нас других вариантов нет), и – самое главное – с программой Владимира Путина», – сказал он.

В декабре 2016 года Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за незаконное давление на бизнес. Он, в частности, увеличивает наказание за возбуждение уголовного дела в отношении заведомо невиновного с пяти до семи лет.

Российский лидер критиковал излишнее давление на отечественный бизнес еще в 2015 году в послании Федеральному собранию. По его словам, такое давление негативно сказывается на деловом климате страны. Путин отметил, что в 2015 году 4,3 тысячи человек были признаны невиновными, но ни одного дела в отношении следователей, которые незаконно привлекли граждан к ответственности, возбуждено не было.