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Россия не обсуждает с США вопрос выдачи бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Никакой темы никак не поднималось. В данном случае вряд ли это вопрос, по крайней мере, он никак не фигурирует как вопрос двусторонних отношений в настоящий момент», – заявил Песков.

Ранее NBC узнал о планах Кремля передать Сноудена в качестве «подарка» президенту США Дональду Трампу. Сообщалось, что это обсуждалось после инаугурации Трампа. Сноуден в твиттере назвал эту информацию подтверждением того, что он не сотрудничает с российской разведкой. Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно называл Сноудена «предателем» и заявлял, что его необходимо казнить.

Более 1 млн жителей США подписали петицию к бывшему президенту Бараку Обаме с просьбой о помиловании Сноудена. По их мнению, Сноуден «восстал против тайного шпионажа и нарушений Конституции», что дает возможность называть его героем. В Белом доме заявили, что он не может быть помилован, так как Сноуден не заполнил необходимые документы.

Бывший сотрудник АНБ в марте 2016 года выражал желание вернуться на родину при условии «справедливого судебного разбирательства».

Эдвард Сноуден в 2013 году предал огласке информацию о программах слежки АНБ за гражданами США и других стран. После этого он получил убежище и вид на жительство в России. В январе 2017 года сообщалось, что его вид на жительство продлен на три года. На родине ему грозит пожизненное заключение.