13:02

Министерство обороны России будет проверять стратегические сделки с зарубежными инвесторами и предоставлять заключение Федеральной антимонопольной службе (ФАС). О том, что соответствующее постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте ФАС.

Отмечается, что Минобороны будет уделять внимание в основном инфраструктурным сделкам с предприятиями, обеспечивающими авиационную безопасность, предоставляющими услуги в портах, «а также субъектов естественных монополий в сферах транспортировки нефти и газа по трубопроводам, железнодорожных перевозок, услуг в транспортных терминалах и аэропортах, использования инфраструктуры внутренних водных путей, ледокольной проводки судов, захоронения радиоактивных отходов и водоснабжения».

«До настоящего времени по сделкам иностранных инвесторов по приобретению аэропортов мы не получали заключений Министерства обороны, несмотря на то, что многие воздушные гавани имеют статус аэропортов двойного назначения. Мы и наши коллеги из Минобороны считаем, что это могло привести к определенным пробелам в обеспечении обороны страны. Та же история с портами. Принятие данного постановления позволит решить данную проблему», – пояснил заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов.

В ФАС также уверены, что нововведение не станет дополнительным обременением и нагрузкой для зарубежных инвесторов, поскольку для них процедура одобрения сделок сохраняется в нынешнем виде, не меняются ни сроки рассмотрения ходатайств, ни комплект документов.

В последнее время крупной сделкой с участием иностранных инвесторов стала приватизация «Роснефти». В декабре 2016 года глава нефтяной госкомпании Игорь Сечин объявил, что 19,5% ее акций купил консорциум Glencore и катарского инвестфонда. Сумма сделки составила €10,2 млрд, согласно ее структуре, собственником пакета акций «Роснефти» стала сингапурская QHG Shares.