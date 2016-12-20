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Стали известны лауреаты 60-й ежегодной международной премии фотожурналистики World Press Photo. Главный приз конкурса получил фотограф Бурхан Озбилиджи за фотографию убийцы российского посла Андрея Карлова в Турции, передает AP.

https://twitter.com/syrianews/status/831089493323177986

Также награды получили четыре российских фотографа: Елена Аносова, Сергей Пономарев, Валерий Мельников и Кристина Кормилицына.

Сергей Пономарев, который уже становился лауреатом конкурса в прошлом году, получил премию за фоторепортаж из Ирака о битве за освобождение Мосула. Он занял второе место в номинации «События».

Фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Валерий Мельников занял первое место в номинации «Долгосрочный проект» за фоторепортаж «Черные дни Украины».

Елена Аносова заняла второе место в категории «Повседневная жизнь» за фоторепортаж «Не по пути» о жизни в небольшом поселке на реке Нижняя Тунгуска. Фотограф «Коммерсанта» Кристина Кормилицына заняла третье место в номинации «Люди» за сделанную на Кубе фотографию женщины с девочкой, над которыми висит портрет Фиделя Кастро.

Лучшей фотографией 2016 года был признан снимок австралийского фотографа Уоррена Ричардсона. Он сфотографировал, как беженцы передают ребенка под колючей проволокой на венгерско-сербской границе.

Лауреатами 59-го конкурса World Press Photo стали также два российских фотографа. Победителем в номинации «Новости» стал Сергей Пономарев за фоторепортаж о прибывающих в Европу беженцах, который был опубликован в газете The New York Times. Позже он получил за этот фоторепортаж Пулитцеровскую премию.

В номинации «Спорт» победил фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Владимир Песня, который сделал фоторепортаж о хоккейном клубе «Ветлуга».