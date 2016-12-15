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Стали известны лауреаты 60-й ежегодной международной премии фотожурналистики World Press Photo. Главный приз конкурса получил фотограф Бурхан Озбиличи за фотографию убийцы российского посла в Турции, передает AP.

https://twitter.com/syrianews/status/831089493323177986

Лучшей фотографией 2016 года был признан снимок австралийского фотографа Уоррена Ричардсона. Он сфотографировал, как беженцы передают ребенка под колючей проволокой на венгерско-сербской границе.

Лауреаратами 59-го конкурса World Press Photo стали также два российских фотографа. Победителем в номинации «Новости» стал Сергей Пономарев за фоторепортаж о прибывающих в Европу беженцах, который был опубликован в газете The New York Times. Позже он получил за этот фоторепортаж Пулитцеровскую премию.

В номинации «Спорт» победил фотокорреспондент МИА «Россия Сегодня» Владимир Песня, который сделала фоторепортаж о хоккейном клубе «Ветлуга».

Заметка дополняется.