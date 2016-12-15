Китай с древних времен опирался на идеалы конфуцианского, даосского и буддийского учений, которые призывают относиться к каждому существу с состраданием. Законы древнего Китая ограничивали чрезмерное рыболовство, охоту, разрушение гнезд птиц и кражу их яиц, убийство детенышей и беременных самок. Пятый император династии Цин Юньчжэн был известен как большой любитель собак и запрещал употребление собачатины. Современный Китай, напротив, известен жестоким обращением с животными: ежегодные фестивали поедания собачьего мяса, жестокие методы приготовления и поедания животной пищи, забой исчезающих видов для продажи шкур и многочисленные случаи издевательств людей над своими питомцами. Почему китайцы перешли от сострадания к беспощадному отношению к живым существам и может ли это измениться в ближайшем будущем?