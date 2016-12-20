Атлантический совет – влиятельный американский неправительственный аналитический центр – опубликовал доклад «Разрушение Алеппо» («Breaking Aleppo»), посвященный прежде всего действиям России в Сирии. В документе на 70 страницах, как утверждают его авторы, «падение Алеппо показано в деталях». Один из основных авторов доклада – сотрудник Атлантического совета Элиот Хиггинс, руководитель группы расследователей Bellingcat.

Неуправляемые бомбы

Во вступительной части авторы напоминают, что Россия начала военную кампанию в Сирии в сентябре 2015 года, «знаменуя этим начало самого жестокого периода шестилетнего конфликта».

Основная часть доклада открывается рассказом о штурме Алеппо, который начался летом 2016 года, и о жертвах среди мирных жителей города. Как пишет Атлантический совет, штурм Алеппо «принес ужасы XX века в двадцать первый».

Битва за Алеппо началась еще в 2012 году, и уже тогда город подвергался бомбардировкам. «Значительное усиление» обстрелов с воздуха было зафиксировано в 2013-м, а также в сентябре 2015 года и в последние месяцы 2016-го. Авторы доклада отмечают увеличение разнообразия вооружения, которое использовалось для бомбежек.

По данным Syrian Network for Human Rights, на которые ссылается Атлантический совет, всего в 2016 году на Алеппо было сброшено больше четырех тысяч бочковых бомб (barrel bomb) – кустарных взрывных устройств, представляющих наибольшую опасность для гражданского населения из-за неуправляемости и низкой точности. Анализ спутниковых снимков, который провела Human Rights Watch, позволил установить, что в восточной части Алеппо происходило в среднем больше одного взрыва в час. Всего от бочковых бомб погибло 506 мирных жителей города.

Изучив спутниковые снимки Алеппо с 2010 по 2016 год, специалисты ООН выяснили, что к сентябрю 2016 года в городе было разрушены больше 33,5 тысячи объектов. Преимущественно, отмечается в докладе, эти объекты располагались в занятых оппозицией районах восточного Алеппо и в пригородах.

«Каждое неизбирательное нападение достойно расследования, – говорят авторы доклада. – Но для краткости мы посвятили следующие главы обстрелам госпиталей и медицинских объектов, химическому оружию и кассетным бомбам».

Атаки на больницы