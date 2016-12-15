Не так уж важно, от чего именно погибнет Европейский университет в Санкт-Петербурге – лучший российский университет в области истории, политических наук и антропологии. Варианты: от несоблюдения противопожарной безопасности, отсутствия спортзала, вредоносности пластиковых окон для облика Гагаринской улицы СПб или от недостаточного количества «политологов-практиков». Последний вопрос оказался ключевым в споре Европейского университета (ЕУ) с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки – Рособрнадзором.

Образовательный надзор приостановил действие лицензии ЕУ. Без нее заниматься образовательной деятельностью в России нельзя. Подробно о том, почему за одно только это решение следовало бы упразднить самих рособрнадзирателей, я писал в Republic в декабре 2016 года. Университет обжаловал это решение в Московском арбитражном суде. Обеспечительной мерой по иску университета к чиновникам стало возобновление действия лицензии (суд приостановил решение чиновников о приостановке лицензии ЕУ). Десятого февраля арбитражный суд полностью этот иск отклонил. По идее теперь решение Рособра о приостановке лицензии должно снова вступить в силу.

Теперь работа университета, образовательная деятельность возможна до тех пор, пока суд рассматривает его иск к образовательным надзирателям. Тут хорошо бы иметь кафкианскую или хотя бы индийскую судебную систему, где дело может слушаться долго-долго. Но затягивание времени не относится к числу главных пороков нашего суда. А когда начальству надо, суд вообще работает очень быстро. Закончится суд – и больше нет возможности преподавать. Так, танец должен прекратиться, когда смолк последний аккорд. И не важно, что, по данным мониторинга самого же Минобрнауки, ЕУ – один из лучших университетов в стране (доказательства – здесь, здесь и здесь). Имеет значение только несоответствие нескольким из десятков формальных требований.