Убийство посла РФ Андрея Карлова в Анкаре. «Фотография года». Дипломат был убит на выставке 19 декабря 2016 года. Убийца, сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, выстрелил ему в спину, после чего выкрикнул: «Не забывайте Алеппо!» Фото: Burhan Ozbilici / Associated Press
Беженцы из Мосула. Второе место в категории «События». На снимке – семья беженцев на фоне горящего нефтяного месторождения. Мосул, второй по величине город Ирака, был захвачен террористической группировкой «Исламское государство» в 2014 году. Весной 2016 года иракские власти начали масштабную военную операцию для его освобождения. Фото: Сергей Пономарев для The New York Times
Фидель еще жив. Третье место в категории «Портреты». Снимок сделан в полицейском участке в кубинском городе Камагуэе 12 февраля 2016 года. Фидель Кастро, лидер кубинской революции, находился у власти почти полвека. Он скончался в возрасте 90 лет 25 ноября 2016 года. Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ
Миграционный кризис. Третье место в категории «Главные новости». Ливийские рыбаки бросают спасательный жилет мигрантам, направляющимся в Европу. Беженцы, покидающие Африку, нередко путешествуют без спасательных жилетов и средств коммуникации. Ежегодно сотни тысяч, спасаясь от войн и других бедствий, пытаются попасть в Европу через Средиземное море. Тысячи гибнут по пути – в 2016 году, по данным ООН, на этом маршруте погибли около пяти тысяч человек Фото: Mathieu Willcocks
Теракт в Пакистане. Первое место в категории «Главные новости». Теракт произошел 8 августа 2016 года – экстремисты атаковали больницу в Кветте, в результате были убиты 70 человек, еще более 130 ранены. Ответственность за это взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» Фото: Jamal Taraqai / EPA
Жизнь Донбасса. Первое место в категории «Долгосрочные проекты». На фото – житель поселка Веселое Донецкой области, на территории которой продолжается вооруженный конфликт между украинскими властями и сепаратистами Фото: Валерий Мельников / Россия сегодня
Медвежий угол. Второе место в категории «Повседневная жизнь». Серия фотографий о жизни поселка на реке Нижняя Тунгуска. На фото: ингредиент одного из традиционных блюд в новогодние праздники – губа лося Фото: Елена Аносова
После битвы за Сирт. Третье место в категории «События». Ливийские солдаты в Сирте – одной из бывших «столиц» террористической группировки «Исламское государство». Правительственные войска при поддержке авиации США отбили его в ноябре 2016 года Фото: Alessio Romenzi
Линдси Хилтон (на земле) на матче по регби. Третье место в категории «Спорт». Канадская спортсменка Линдси Хилтон, родившаяся без рук и ног, получила известность благодаря своим спортивным занятиям – поднятию тяжестей (для удержания веса она использует специальное оборудование) и регби Фото: Darren Calabrese
Волна убийств на Филиппинах. Первое место в категории «События». Очередное убийство в Маниле – мужчина был убит двумя неизвестными мотоциклистами. В середине 2016 года новый президент Филиппин Родриго Дутерте объявил войну наркоторговцам, это вылилось в многочисленные убийства подозреваемых, которые совершают как полицейские, так и неформальные группировки. Жертвами кампании уже стали тысячи людей Фото: Daniel Berehulak / The New York Times
Заповедник в Южной Африке. Третье место в категории «Природа» Фото: Bence Máté
Заповедник для панд. Второе место в категории «Природа». Сотрудники заповедника «Волун» (Китай) отслеживают сигналы с передатчика, которым снабжен детеныш панды Фото: Ami Vitale / National Geographic Magazine
Путешествие через Китай. Третье место в категории «Повседневная жизнь». На фото – пассажирка поезда, следующего из Гонконга в Урумчи. Это один из самых длинных железнодорожных маршрутов в мире, его протяженность почти 5 тысяч километров Фото: Matthieu Paley / National Geographic Magazine
Мигранты по дороге в Европу. Второе место в категории «Проблемы современности». Беженцы пересекают реку на пути в Македонию Фото: Vadim Ghirda / The Associated Press
Наступление на Мосул. Первое место в категории «События». Восточный квартал Мосула – второго по величине города Ирака, в 2014 году захваченного террористами из «Исламского государства». Снимок сделан после того, как в квартал вошли иракские войска Фото: Laurent Van der Stockt / Getty Reportage for Le Monde
Фестиваль в Испании. Второе место в категории «Портреты». На фото – участники битвы, которая ежегодно проходит в городке Иби, неподалеку от Аликанте. Они надевают подобие военной формы, делятся на две группы (одни символизируют диктатуру, другие – мятеж) и забрасывают друг друга мукой и яйцами Фото: Antonio Gibotta / Agenzia Controluce Enfarinat