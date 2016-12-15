В понедельник были названы победители самого престижного мирового конкурса фотожурналистов – World Press Photo. Первое место присудили снимку турецкого корреспондента AP Бурхана Озбилиджи, сделанному в Анкаре после убийства российского посла Андрея Карлова. «Это было довольно рутинное мероприятие, поэтому когда мужчина на сцене выхватил пистолет, я был потрясен и решил, что это какой-то театральный трюк, – писал позже Озбилиджи. – Я, конечно, был напуган и понимал опасность, которая грозит, если человек с пистолетом повернется в мою сторону. Но я все же немного подался вперед и сфотографировал нападавшего».

World Press Photo – независимый конкурс, который проводится с середины XX века. Победителей выбирают в категориях «Главные новости», «События», «Проблемы современности», «Спорт», «Портреты», «Долгосрочные проекты», «Повседневная жизнь» и «Природа». Среди победителей оказались 45 фотографов из 25 стран, включая Россию, США, Италию и Великобританию. В числе лауреатов из РФ – Кристина Кормилицына («Коммерсантъ») и Валерий Мельников («Россия сегодня»). Мы отобрали лучшие работы победителей.