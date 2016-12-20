14:18

Китайская социальная сеть Weibo – аналог Twitter – опередила по рыночной стоимости американский сервис микроблогов. Об этом 13 февраля сообщает Bloomberg.

Текущая капитализация Weibo достигла $11,3 млрд – на $200 млн больше, чем у Twitter. Как пишет Financial Times, акции Twitter в течение нескольких последних торгов дешевеют после того, как соцсеть представила финансовый отчет за четвертый квартал 2016 года. Выручка Twitter за этот период выросла всего на 1% – минимальными темпами со времени выхода компании на биржу в 2013 году.

В октябре 2016 года Weibo уже ненадолго опережала Twitter по рыночной стоимости – в ходе сессии 17 октября капитализация китайской компании составила $11,32 млрд, а Twitter – $11,22 млрд. Однако теперь Twitter уступил Weibo по стоимости по итогам торгов.

Weibo была создана в 2009 году и провела IPO в 2014 году. После выхода на биржу китайская соцсеть стоила $3,4 млрд, а капитализация Twitter в тот момент составила около $26,5 млрд.