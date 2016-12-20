15:08

Оштрафованный по «закону Яровой» за чтение Библии баптист Дональд Оссеваарде уехал из России в США. Об этом сообщает «Открытая Россия».

Оссеваарде стал одним из первых миссионеров, деятельность которого попала под «закон Яровой». Он был оштрафован в августе 2016 года на 40 тысяч рублей за нарушение правил миссионерской деятельности (статья 5.26 КоАП). Суд постановил, что, приглашая граждан к себе домой для чтения Библии, он занимался миссионерской деятельностью от имени незарегистрированной организации. В феврале Верховный суд оставил решение в силе.

Дональд Оссеваарде – гражданин США, он получил вид на жительство в России в 2005 году.

Пакет «антитеррористических» законов был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2016 года.

Заметка дополняется.