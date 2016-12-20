15:51

Фонд Сергея Ролдугина «Талант и успех», на базе которого работает детский образовательный центр «Сириус» в Сочи, предлагается включить в список российских организаций, гранты которых не облагаются налогами. Проект соответствующего постановления разработало правительство РФ; документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

Речь идет о финансовой помощи, которая предоставляется для поддержки науки, образования, культуры и искусства в России. В проекте отмечается, что «Талант и успех» должен быть внесен в перечень, так как фонд является некоммерческой организацией, и его гранты выдаются «для поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности и поступивших на обучение в образовательные организации высшего образования».

В проекте документа отмечается, что сейчас средства, перечисляемые фондом грантополучателям – физическим лицам, облагаются НДФЛ (налогом на доходы физлиц). Включить фонд в перечень можно «в целях реализации мер социальной поддержки за счет средств федерального бюджета в полном объеме». При этом дополнительных расходов бюджета РФ принятие постановления не потребует.

Фонд «Талант и успех» был создан в 2014 году для поиска и поддержки талантливых детей в РФ; одним из учредителей фонда и председателем его правления является виолончелист Сергей Ролдугин. Музыкант стал известен после того, как весной 2016 года его имя появилось в «панамском архиве» – опубликованной Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) базе данных владельцев офшорных компаний.

В ноябре президент РФ Владимир Путин упрекнул фонд в неэффективном использовании выделяемых ему средств и пригрозил лишить его финансирования. В декабре Путин в послании Федеральному собранию призвал создать региональную сеть центров, подобных «Сириусу».