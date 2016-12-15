15:55

Мосгорсуд заочно арестовал бывшего учителя истории московской школы №57 Бориса Меерсона. Об этом сообщает РИА Новости.

Меерсон заочно арестован по обвинению в совращении несовершеннолетнего. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Уголовное дело по части 4 статьи 135 УК РФ (развратное действие) в отношении Меерсона Следственный комитет завел в конце сентября 2016 года. Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы. Помимо бывшего учителя фигуранткой дела стала также бывшая учащаяся школы №57 Мария Немзер.

По версии следствия, Меерсон и Немзер в период с апреля по декабрь 2010 года, вступив в предварительный сговор, совершали развратные действия в отношении ученика школы, который на тот момент еще не достиг 16 лет.

Проверки школы №57 начались в сентябре 2016 года после сообщения о сексуальных отношениях преподавателя с ученицами школы, о которых в конце августа, не называя конкретных имен, сообщила журналистка Екатерина Кронгауз в своем фейсбуке. Позже стало известно, что директора школы уволили.

«Московский комсомолец» сообщал, что Меерсон и Немзер на данный момент находятся в Израиле.