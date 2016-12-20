16:21

Государственная дума разработает законы робототехники. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает «Интерфакс».

«По прогнозам, в 2022 году будут приняты повсеместно законы, которые будут регулировать взаимоотношения человека и робота», – сказал Володин.

Председатель нижней палаты парламента заявил, что он намерен создать Совет при председателе Госдума по законотворческому обеспечению развития цифровой среды. В него войдут ведущие эксперту IT-отрасли, добавил Володин. Он, однако, не уточнил, кто конкретно займется разработкой законов.

На данный момент ни в одной стране нет единого закона, регулирующего отношения роботов и людей.

Председатель совета директоров Mail.ru Group Дмитрий Гришин в декабре 2016 года написал законопроект о роботах. В нем, в частности, предлагалось описывать, какие роботы могут быть опасны для человека, кто будет нести ответственность за их действия. В проекте закона также предлагалось создать реестр роботов.

Заметка дополняется.