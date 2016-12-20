17:12

Банк России зарегистрировал выпуск субординированных облигаций банка «Пересвет» на 125 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах регулятора 13 февраля.

Банк намерен разместить по закрытой подписке 380 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 329 рублей. Срок облигаций составит 15 лет.

Также 13 февраля ЦБ зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций «Пересвета» на общую сумму более 105 млн рублей. Ранее говорилось, что допэмиссия будет размещена в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в рамках обмена требований АСВ по договорам субординированного займа на обыкновенные акции банка.

В начале февраля неназванные источники РБК говорили, что для финансового оздоровления «Пересвет» должен получить от своих кредиторов согласие на механизм bail-in (принудительную конвертацию требований кредиторов в субординированные облигации) на общую сумму 125 млрд рублей. На тот момент, однако, bail-inподдержали кредиторы, общий объем требований которых составлял около 71 млрд рублей, из чего собеседники РБК сделали вывод, что спасение «Пересвета» оказалось под вопросом.

Заметка дополняется.