17:02

В Сирию отправили батальон военных полицейских из Ингушетии. Об этом сообщил глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров, передает РИА Новости.

«У нас убыл в Сирию батальон военной полиции из числа жителей республики для работы в тех населенных пунктах, городах, где разведены стороны, подписаны мирные соглашения», – заявил он.

Они займутся обеспечением безопасности российской авиагруппы и Центра по примирению враждующих сторон. Батальон направлен в Сирию с миротворческой функцией, подчеркнул он.

В январе глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что граждане республики проходят военную службу в Сирии. По его словам, их цель – «найти общий язык» с местным населением и «сохранить мир» на освобожденной территории.

В декабре «Кавказский узел» сообщил, что отказавшихся ехать в Сирию чеченских военных уволили.