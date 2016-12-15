17:21

Партия «Другая Россия» подаст в суд иск о защите честии достоинства против «Роснефти». Об этом в своем ЖЖ написал один из руководителей партии Александр Аверин.

Он напомнил, что «Роснефть» обвинила «Другую Россию» в «подготовке серии акций с целью дискредитации государственной власти, заказанных и проплаченных структурами Михаила Ходорковского», и подчеркнул, что партия «с гневом отвергает подобные измышления».

«Олигархи грабят народ нашей страны четверть века, и нацболы уже много лет проводят антикапиталистические акции, так как мы являемся политической силой антикапиталистической направленности», – написал Аверин.

8 февраля активисты «Другой России» попытались вывесить на центральном офисе «Роснефти» баннер с надписью «Капитализм – дерьмо». Как пояснял тогда Аверин, свой акцией партия потребовала национализировать компанию.

Позже нефтяная компания опубликовала пресс-релиз, в котором заявила, что акция была заказана и проплачена структурами Ходорковского.

Основатель «Другой России» Эдуард Лимонов в своем разговоре с «Интерфаксом» заявил, что «никакого отношения, кроме враждебного, к Михаилу Ходорковскому» партия не имеет.