Большинству знакомо чувство влюбленности. Симптомы похожи: мы постоянно думаем о том самом или той самой, улыбаемся, когда вспоминаем о нем или о ней, ни на чем не можем сконцентрироваться; многие замечают, что влюбленные друзья кажутся временно поглупевшими. Психологи и биологи предлагают множество ответов на вопрос «как и почему мы влюбляемся?» – одни говорят о психологической совместимости, другие ищут причины в химических реакциях, происходящих в мозге. Но королями скептиков – тех, кто считает, что в любви нет волшебства и ее можно разложить по научным полочкам, – можно назвать тех, кто утверждает, что в действительности мы любим не человека, а его бактерии. Эту гипотезу описывает в New York Times журналист и автор научно-популярной книги об аутоиммунных заболеваниях Мойзес Веласкес-Манофф.