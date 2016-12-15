18:52

Суд в Екатеринбурге изменил меру пресечения блогеру Руслану Соколовскому с заключения под стражу на домашний арест до 1 марта, сообщает «Интерфакс».

Соколовский обвиняется в экстремизме и оскорблении чувств верующих за ловлю покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. В январе на него завели еще одно уголовное дело из-за «шпионской» ручки, найденной у него при обыске.

Блогера задержали в сентябре 2016 года, суд арестовал его на два месяца, но затем отправил под домашний арест. В октябре суд снова изменил Соколовскому меру пресечения на содержание под стражей.

Поводом для первого дела на блогера послужила видеозапись, где показано, как Соколовский ловит покемонов в храме. В ролике Соколовский объясняет, что его возмутила якобы предусмотренная за такое действие уголовная ответственность, о которой сообщили в одном из телевизионных сюжетов.