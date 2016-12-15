Администрацию Дональда Трампа сотрясают один скандал за другим. На этой неделе вынужденно ушел в отставку его советник по национальной безопасности Майкл Флинн – его уличили в контактах с российским послом в США Сергеем Кисляком в декабре 2016 года, когда Флинн официально еще не имел права вести никакие переговоры. Этот инцидент способен повредить имиджу Трампа и госсекретаря Рекса Тиллерсона, которых в США критикуют за слишком мягкую позицию к Москве, – вероятно, теперь им придется продемонстрировать большую жесткость.

Не прекращаются и конфликты внутри президентской команды – американские журналисты смакуют их уже не первую неделю. На таком неспокойном фоне президент Трамп пытается хоть как-то заставить свою администрацию работать, в том числе наладить координацию с министерствами. Один из таких шагов – данное Пентагону и Объединенному комитету начальников штабов распоряжение подготовить к концу февраля детальный план противодействия ИГИЛ.

Обещание покончить с «Исламским государством» было одним из столпов предвыборной кампании Трампа. Он даже говорил о «секретном плане», который у него якобы имелся. Скорее всего, речь на самом деле о компиляции идей ближайших военных советников Трампа, среди которых есть авторитетные американские специалисты по военному делу.

Набор этих предложений ограничен и известен, большинство их были разработаны еще американскими военными ведомствами еще во время президентства Обамы, но так и покоились в генеральских сейфах, ожидая своего часа. По мнению источников в среде американских военных, из них Трамп в конечном итоге и будет выбирать.

Кто будет решать